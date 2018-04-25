Российский посол назвал препятствия в отношениях Москвы и Токио

Ранее страны G7 поддержали британскую позицию по Солсбери и потребовали от России «полного раскрытия не заявленной ранее программы по „Новичку“.

»Я не могу понять, почему Япония поддержала обвинения Британии и некоторых других стран в адрес России. Это наносит серьезный удар двусторонним отношениям", — передает телеканал слова дипломата.

Дипломат также отметил, что альянс Японии и США становится препятствием для развития российско-японских отношений.

"Мы не можем не видеть того обстоятельства, что, к сожалению великому, сегодня недружественную политику по отношению к России проводят Соединенные Штаты Америки", — посетовал глава дипмиссии.