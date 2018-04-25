Российский посол назвал препятствия в отношениях Москвы и Токио 

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Поддержка Японии позиции стран «Большой семерки» вредит двусторонним отношениям с Россией, заявил российский посол в Токио Михаил Галузин в интервью телеканалу NHK.
Ранее страны G7 поддержали британскую позицию по Солсбери и потребовали от России «полного раскрытия не заявленной ранее программы по „Новичку“.
»Я не могу понять, почему Япония поддержала обвинения Британии и некоторых других стран в адрес России. Это наносит серьезный удар двусторонним отношениям", — передает телеканал слова дипломата.
Дипломат также отметил, что альянс Японии и США становится препятствием для развития российско-японских отношений.
"Мы не можем не видеть того обстоятельства, что, к сожалению великому, сегодня недружественную политику по отношению к России проводят Соединенные Штаты Америки", — посетовал глава дипмиссии.
В английском городе Солсбери четвертого марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.