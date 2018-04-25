Посол России в Японии рассказал о препятствиях в отношениях двух стран

Российский посол в Японии Михаил Галузин рассказал, что поддержка японской стороной США затрудняет отношения с Россией . Об этом дипломат рассказал NHK. "Мы не можем отвлечься от того факта, что союзники Японии недружелюбно относятся к России", — заявил Галузин. По его словам. Речь идет о японской позиции в связи с инцидентом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, когда страна поддержала заявление Великобритании в связи с произошедшим. Галузин отметил, что подобные высказывания наносят серьезный ущерб российско-японским отношениям. Ранее Япония заявила протест российской стороне из-за проведения на Курилах военных учений.