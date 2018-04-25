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Посол России в Японии рассказал о препятствиях в отношениях двух стран
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Посол России в Японии рассказал о препятствиях в отношениях двух стран 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский посол в Японии Михаил Галузин рассказал, что поддержка японской стороной США затрудняет отношения с Россией. Об этом дипломат рассказал NHK.
"Мы не можем отвлечься от того факта, что союзники Японии недружелюбно относятся к России", — заявил Галузин.
По его словам. Речь идет о японской позиции в связи с инцидентом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, когда страна поддержала заявление Великобритании в связи с произошедшим. Галузин отметил, что подобные высказывания наносят серьезный ущерб российско-японским отношениям.
Ранее Япония заявила протест российской стороне из-за проведения на Курилах военных учений.
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