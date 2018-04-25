Берегитесь Путина. Трамп попал в ловушку в Сирии.

Если в российско-американском противостоянии в Сирии , на данный момент проигрывает Америка, то как сложится следующая битва?

Сейчас Россия — сильная, а США — слабые. Мировой порядок изменился, поэтому и стратегическое мышление тоже должно поменяться.

В сирийском городе Дума вновь было применено химическое оружие, а США нашли новый предлог для проведения военных действий в этой стране и заявили, что они будут начаты в течение 48 часов. Говорят, что Путин находится в сложной ситуации, а Россия — в опасности. Однако сменим акцент и по-другому рассмотрим этот вопрос: нельзя ли сказать, что Трамп попал в ловушку Путина?

5 странных событий

Применение ядовитого газа в Думе — очень странное происшествие. Военные действия дошли до той степени, что правительственные войска не задумываются о жертвах среди мирного населения. Почему же они просто не сравняли Думу с землей, а применили отравляющие вещества?

Конечно, сирийская армия и сама может начать действовать, но если США рискнут применить к Сирии и России военную силу, то все точно погрузится в хаос, и с предлогом или без него, начнется война. Однако, до сих пор применение химического оружия не позволяло Америке атаковать Дамаск

Вторая странность. В чем причина неожиданного обвала на российской фондовой бирже? Ведь не было никаких предпосылок. Не связано ли это с обсуждением в ООН вопроса по применению химического оружия в Сирии? Может быть Трампа таким образом размышляет о еще более сильном ударе по России.

Третье. Министр иностранных дел РФ сказал, что Турция хочет вернуть сирийскому правительству область Африн. Россия никогда не препятствовала наступлениям Турции на курдов, также она покинула по своей инициативе эту область, уступив дорогу Турции. Многие думают, что между этими двумя странами есть тайное соглашение. Недавно Путин был в Анкаре с визитом, где Иран , Россия и Турция обсудили обстановку в Сирии. У них не возникло никаких расхождений, поэтому у мирового сообщества сложилось мнение о солидарности всех сторон. Но, в решающий момент, когда не должно было быть разногласия, они внезапно возникли между Россией и Турцией, что заставило всех крайне удивиться. Эта ситуация, конечно, не осталась незамеченной Трампом.

Автор статьи считает, что перечисленные выше события были совершены для привлечения внимания президента Америки. Инцидент с применением отравляющих веществ окажет давление на Трампа, и США будут вынуждены жёстко отреагировать. Последние два события заставят Трампа забыться и почувствовать, что выдалась удачная возможность. Также автор полагает, что Путин вынуждает Трампа начать военные действия против Сирии и России.

Есть еще две странности

Считается, что Америка готовится начать боевые действия, а Иран работает над тем, чтобы заставить Башара Асада уйти с поста. При этом, недавно президент Ирана Рухани продемонстрировал своё жесткое отношение к США. Если Трамп нарушит соглашения о ядерном оружии, то Иран возобновит свои испытания. Кажется, что эта страна совсем не боится американского президента.

Также, 9 апреля Израиль нанес удар по сирийскому аэродрому, в результате чего пострадало 14 человек. США и Франция сразу же сделали вид, что не имеют к этому никакого отношения. Разве они не обещали начать военные действия через 48 часов, почему же боятся признать свою причастность?

Две последние ситуации показывают, что, хотя Трамп лишь выглядит сильным, но на деле снова увиливает, дает слабину и трусит.

Чьё поле битвы?

Уже более двух лет мировое сообщество задается вопросом, почему Россия отправила свои войска в Сирию? С кем она хочет вести войну?

В сентябре 2015 года Путин совершил визит в США с целью принятия участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН . Американская сторона применила ограничительные меры и не организовала встречу на высшем уровне, то есть Обама не провел переговоры с Путиным. Перед тем как отправиться в Штаты, президент России выступил с заявлением на телевидение, что российская армия входит в Сирию для борьбы с терроризмом. Весь мир был крайне удивлен, никто не верил и считал, что это было сказано не всерьёз. Прибыв в США, Путин снова попытался обсудить этот вопрос с Обамой, но последний сразу же уходил от темы.

Бывший президент США не мог понять какие планы строит Путин и отличить правду ото лжи. Основываясь на прошлом опыте, Обама считал, что введение войск — рискованный шаг, и, если США не осмелились сделать его, то неужели Россия пойдет на такое? С другой стороны, появился еще один способ для злорадства — возможность того, что Россия погрязнет в этом военном конфликте.

Основная причина заключается в том, что Обама понимал, что эти события направлены против Америки, поэтому нельзя ни поддержать, ни возразить.

После возвращения Путина в Россию, в начале октября российские ВВС нанесли авиаудар по террористам в Сирии. Это стало боевым крещением для России. Результаты военной операции, длиной в один месяц, были намного лучше, чем результаты США за год.

В мире начались споры о позиции США в Сирии и Ираке . Способствуют ли они борьбе с терроризмом или наоборот поддерживают?

Через полгода, в мае 2016, на саммите G20 в Турции, хотя и не было запланировано официальной встречи, но Обама и Путин провели два часа, буквально, в коридоре за беседой. Президент США внимательно выслушал точку зрения своего коллеги из России. Из-за недавних крупных террористических атак, произошедших во Франции и Бельгии , Америка и Европа находились в панике. Все надеялись обсудить с Путиным борьбу с терроризмом, и он превратился в лидера мирового антитеррористического движения.

Сегодня Исламское государство (запрещенная в России террористическая организация — прим.ред.) уже уничтожено, Сирии возвращена большая часть территории. Но до сих пор стоит вопрос, почему Путин поддерживает правительство Асада и почему оставляет войска в этой стране. Для борьбы с терроризмом? Или для поддержки Асада? Или все вместе?

Так, Путин провоцирует Америк. После победы над Исламским государством, следующими для схватки шли США. ИГИЛ уже уничтожено, и настало время для Штатов.

Кто проиграл?

Акцентируем внимание на применение в Сирии химического оружия. Постоянный представитель США при ООН Н. Хэйли на заседании Совета безопасности заявила, что вне зависимости от разрешения или запрета ООН, США начнут применять меры против сирийского правительства. Также, политик подчеркнула, что Россия умышленно препятствует действиям Америки. «Нет никакой связи между цивилизованным правительством и жестокой тиранией Асада. Руки российской власти в крови сирийских детей» — заявила Хэйли.

Может ли Америка начать войну против Сирии? Есть ли повод, и рискнут ли США? Для ответа на эти вопросы необходимо выяснить кто потерпел неудачу в Сирии.

Исламское государство проиграло, и поддерживаемая Америкой оппозиция — тоже. А выиграл Асад и Россия. Последнее — неудача для США.

Действительно, Трамп хочет начать войну. Неужели он по своей воле хочет провалиться в Сирии и быть побежденным Путиным? Конечно же нет. Трамп все же не решится развязать войну, так как подходящий момент для этого был упущен.

Пока российская армия находилась в Сирии, США должны были бороться с ней на равных. Еще перед тем как Россия разгромила ИГИЛ, США должны были открыто заявить об объявлении войны ИГ, а также собрать группировку для противостояния с Россией. После уничтожения ИГИЛ, США с помощью союзников могли бы бороться с Россией, пока у нее еще не было такой мощи. В то время, когда российская и сирийская армия атаковали Восточную Гуту, США должны были атаковать Дамаск. Тогда совместными усилиями они могли бы сохранить Восточную Гуту, и у США остался бы шанс исправить положение. Однако все удобные случаи были упущены, так как Трамп все время колеблется.

На данный момент совсем нет сил исправить положение, оппозиция практически истреблена, неужели США хочет войну с Россией? У Трампа не хватит смелости. Дума уже освобождена от врага, армии террористов сдались, а США упустили предлог для начала военной операции. Наиболее вероятно, Америка завершит все строгим осуждением.

США не предпринимают никаких действий, оппозиция совершенно разочаровалась и потеряла боевой дух, а российская и сирийская армии одержали победу, разобравшись с противниками и поставив американскую армию под угрозу.

Кто победит?

Если в Сирии начнется противостояние США и России, то кто победит?

Многие считают, что сильная Америка обязательно выиграет. Однако автор считает, что военное положение в Сирии очень противоречивое. Если США могли бы победить, то уже бы сделали это.

У всех возникает вопрос, после уничтожения Исламского государства, почему США не атаковали правительственные войска Сирии и России, и почему подобных действий не предприняла РФ в отношении США? США медлили и не решились, а что насчет России?

Россия столкнулась с двумя проблемами. Во-первых, выборы президента РФ. Если они проходили в период военных действий, то события могли бы развиваться совершенно непредсказуемо. Поэтому Путин объявил о выводе российских войск, для создания благоприятной атмосферы для проведения выборов.

Во-вторых, существовала необходимость ликвидировать остатки оппозиции, поддерживаемые Америкой, и в конце концов изолировать армию США. Конечно, вероятность одержать победу высока. После освобождения Восточной Гуты, необходимо было освободить Алеппо. Сирийские правительственные войска снова выиграли, что крайне потрясло оппозицию и помогло облегчить уничтожение противников из других районов. Итак, остались только курды, которым всё же нельзя доверять, и Америка превратилась в изолированного врага.

Пришел момент, когда Путин мог бы объявить войну США, но лучше вынудить их начать действовать первыми. Президент РФ создал подходящий повод и причину для начала военной операции против Штатов. Сейчас Путин восстановил порядок в Сирии, подавив на севере связанных с Турцией курдов. Хотя все еще и существуют их множественные скопления, но это не такая большая проблема.

Иран воздерживается от ведения военных действий, однако говорят, что в Сирии находится 100000 иранских военных. Идет активное строительство ракетной базы. Все это подготовлено Америкой.

После вывода российских войск, правительственные войска Сирии провели перегруппировку и восполнение сил. Говорят, что они полностью заменили оборудование, поэтому так стремительно провели наступление на Восточную Гуту. Также, сирийские войска могут снарядить 1 000 000 человек. В Восточной Гуте было освобождено более 4000 человек из плена. Там они пробыли больше года, но не сдались, и люди, отдохнув, вновь вернулись в строй. Действительно, каждый из них удивительная личность.

Сейчас российская и сирийская армии общими усилиями вернули Восточную Гуту и Думу. И даже несмотря на контратаку оппозиционных сил, которые уже оставили свои ключевые позиции, сделали мирное население живым щитом, и, в итоге, остались в голой пустыне, став удобными целями для ковровой бомбардировки. А российская армия не боится атак, а напротив — если их не будет.

После освобождения Восточной Гуты, российско-сирийская коалиция перераспределила свои силы, но их передвижения точно не ясны. Однако если они действительно стремятся к секретности, вряд ли это происходит ради того, чтобы тайно окружить американские войска. Если США начнут войну, то сразу же будет нанесен авиаудар и правительственные войска вступят в их ключевые пункты, и тогда 2000 американских солдат «превратятся в лепешку». Смогут ли США пережить такой сильный удар?

Есть большая вероятность, что Америка начнет военную операцию в Сирии, и символически нанесет авиаудар по стране. Тогда Россия применит ответные меры, чтобы отомстить за сирийские наземные силы.

Даже если США наносят удар, Россия не боится. Сообщается, что американцы уже сосредоточили свои танковые и воинские части на границе с Иорданией , но если они войдут в Сирию, то сразу же будут атакованы с воздуха объединенной армией. Россия своими напалмовыми бомбами просто сожжёт их.

В Средиземном море и Персидском заливе США развернули три АУГ и дислоцировали десятки военных кораблей. Это выглядит весьма устрашающе. Но все они находятся в зоне досягаемости российских и иранских ракет. В такой ситуации у авианосцев не только нет преимуществ, но более того, они становятся легкой «добычей» для нападения. Особенность ведения боя на авианосцах заключается в поражении целей на дальнем расстоянии, но при этом, невозможность нанесения ответного удара. Но если есть вероятность ответных действий, то все бессмысленно. На авианосцах возможно размещение множества самолетов, и в случае атаки на судно и попадания в даже в один из самолетов, произойдет цепная реакция, и взрывом будут уничтожены все машины. А сам корабль даже если не утонет, то превратиться в груду металла.

Поэтому пресс-секретарь армии Китая заявил, что неважно сколько авианосцев прибудет в Южно-китайское море три или десять, Китаю нечего бояться. Десять штук даже лучше, ведь тогда одним махом можно будет полностью уничтожить врага.

Путин снова стал президентом России. Он — заклятый враг США, который может одолеть их. Разве Сирия — это не лучшая площадка для военных действий? До какой бы степени не дошли бы бои, Россия не понесет убытка. Сирия уже все равно вся разрушена, еще один бой даже не сыграет какой-либо роли, ведь и так нужно восстанавливать всю инфраструктуру.

США потерпели в Сирии неудачу. В их случае, нанеся небольшой удар будет небольшой провал, а если крупный, то крупный. Нужно только разбить Америку, и тогда ее пыл поутихнет, и страна придет в упадок.

Говорят, что российские летчики, а также военные корабли и сухопутные войска, принимали реальное участие во многих сражениях в Сирии. Также, различное российское оружие было использовано в битвах. Россия снова с успехом провела операцию и показала свою военную мощь и высокий боевой дух. В то время как США мало где принимали участие, их боевой дух достаточно слаб, а в последнее время происходят неудачи в небе. Сравнивая с Россией, за эти два года в Сирии Америка понесла много убытков.

Если затянуть еще на 4-5 лет, то все опытные военные с российской стороны либо уйдут в отставку, либо будут слишком старыми, поэтому боевая мощь ослабеет. Если России и США нужно сразиться, то Сирия — самая подходящая возможность, а сейчас самый лучший момент для начала военных действий. Но втягивать США в войну не совсем то, чего хочет Путин. Можно ли сказать что война стабилизирует положение в стране и во всем мире?

Заклятый враг Путин

Всем известно, что Трамп управляет страной через Твиттер. Если перед сном появляется какая-либо мысль, то она сразу же появляется и в Твиттере. А если на утро он обнаружит там что-то неприемлемое, то сразу же удалит.

Некоторые считают, что ладить с такой переменчивой натурой очень сложно, ведь у него «семь пятниц на неделе». На самом деле, своими действиями Трамп открывает все свои козыри, что самое бездумное для президента.

Сильные люди не будут не будут раскрывать свои реальные планы, а наоборот стараться скрыть свои замыслы, не давать понять другим, что ты собираешься сделать.

Путин и есть этот сильный герой. Он с проницательностью сотрудника КГБ ведет политику и руководит вооруженными силами. Путин создает множество головоломок, которые заставляют глубоко задуматься. Никто не знает откуда он может нанести удар, но это точно будет неожиданно и неизбежно.

В последних столкновениях Америка понесла большие убытки. Политики из США громко кричали в Киеве, подстрекали к государственному перевороту. А когда люди вышли из себя и ворвались в резиденцию президента, то не увидели Януковича. В таком плотном окружении оппозиции, как он мог ускользнуть? Через несколько дней бывший президент Украины обнаружился в России. Оказалось, что российский спецназ помог ему бежать.

После освобождения Путиным Крыма Америка и Украина стали иметь еще больше претензий, но удовлетворить их способа нет. В итоге, Крым был передан России. Украина начала войну со своим Восточным регионом, но ей сразу же было нанесено поражение от народного ополчения, ведь Россия уже давно расположила там свои части для обороны. В итоге, Украина до сих пор не восстановилась, а США потеряли лицо.

Это показывает, что Путин заранее решил все вопросы, спланировал, где расположиться и чего ожидать. Америка не могла и подумать, что Путин введет войска в Сирию, но до сих пор они не осмелились сказать и слова против и не поняли стратегический замысел вхождения в Сирию. Однако продолжаются разговоры, что Россия будет биться там до последнего.

Россия развалиться или останется сильной? Из-за недавнего дела с отравлением в Великобритании агента, Америка и Англия пришли в крайнее волнение. Все выглядело будто Россия наконец попалась в ловушку. Но когда РФ начала производить ответные действия, то все осознали, что ни для Америки, ни для Англии ничего не ясно. Они второпях обвинили Россию, но русские все тщательно обдумали и жестко ответили, поставив западные страны в зависимое положение.

Все думали, что решить это проблему очень просто. Но Тереза Мей говорила совершенно необдуманно. Проводя политику таким образом, в итоге оказаться проигравшим неудивительно.

Поэтому Трамп предостерег: берегитесь Путина! Политика и война — не игрушки. Поучитесь у президента РФ.