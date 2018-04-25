Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы по делу об убийстве Глушкова

Лондон категорически отказывается предоставить «внятные ответы» по делу об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова . Об этом заявило посольство РФ в британской столице.

"Вызывает недоумение тот факт, что расследование данного дела ведется секретно и британская сторона категорически отказывается контактировать с нами, что является неприемлемым с точки зрения двусторонних отношений и международного права, — цитирует ТАСС комментарий российского диппредставительства. — Такое вопиющее нарушение со стороны британского правительства общепринятых норм, закрепленных международными документами, не поддается рациональному объяснению, если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб".

Глушков был убит 12 марта в своем доме в Лондоне. По данным Скотленд-Ярда, смерть наступила в результате сдавливания шеи. В то же время полицейские назвали необъяснимой кончину бизнесмена.