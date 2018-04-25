The Guardian выяснила, как Совбез ООН может обойти ветирование Россией резолюций по Сирии

Российская делегация 11 раз блокировала резолюции по Сирии , используя право вето.

Более 10 раз России удавалось блокировать не подходящие для реализации на сирийской территории идеи Запада. Но теперь, как сообщает The Guardian, эта проблема может быть решена. И даже лишать права голоса в СБ ООН или исключать из организации Россию не придется.

Новая мера, которую рассмотрят союзники в Совбезе, стара, как времена холодной войны прошлого века. Тогда в 1950 году была разработана «Объединяющая мир» резолюция для использования в ситуациях, когда Совет безопасности не может выполнить свои обязанности по поддержанию мира.

— Западные правительства обеспокоены тем, что тупик, в котором организация пребывает, ослабит авторитет Совета безопасности, поэтому хотят использовать вариант, созданный в 1950-е годы времен корейского кризиса. Названная «Объединяющей мир» резолюция позволяет девяти членам Совета безопасности из 15 человек обойти российское вето и передать вопрос на всеобщее голосование в Генассамблею , — пишет издание.

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