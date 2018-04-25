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The Guardian выяснила, как Совбез ООН может обойти ветирование Россией резолюций по Сирии
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The Guardian выяснила, как Совбез ООН может обойти ветирование Россией резолюций по Сирии 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Российская делегация 11 раз блокировала резолюции по Сирии, используя право вето.
Неоднократно возмущавшее западных коллег по Совету Безопасности ООН право вето России, которое блокировало резолюции по Сирии, может быть преодолено.
По мнению постпреда США Никки Хейли, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и многих других политических оппонентов РФ, ветируя резолюции, Россия поддерживает режим Башара Асада в Сирии, который травит народ химическим оружием.
Более 10 раз России удавалось блокировать не подходящие для реализации на сирийской территории идеи Запада. Но теперь, как сообщает The Guardian, эта проблема может быть решена. И даже лишать права голоса в СБ ООН или исключать из организации Россию не придется.
Новая мера, которую рассмотрят союзники в Совбезе, стара, как времена холодной войны прошлого века. Тогда в 1950 году была разработана «Объединяющая мир» резолюция для использования в ситуациях, когда Совет безопасности не может выполнить свои обязанности по поддержанию мира.
— Западные правительства обеспокоены тем, что тупик, в котором организация пребывает, ослабит авторитет Совета безопасности, поэтому хотят использовать вариант, созданный в 1950-е годы времен корейского кризиса. Названная «Объединяющей мир» резолюция позволяет девяти членам Совета безопасности из 15 человек обойти российское вето и передать вопрос на всеобщее голосование в Генассамблею, — пишет издание.
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