Украина призвала ООН быть готовой к участию в международной миссии в Донбассе

Украины Заместитель главы МИД Сергей Кислица на заседании Генеральной Ассамблеи по вопросу поддержания международного мира, которая прошла во вторник, 24 апреля, заявил о том, что в ООН должны быть готовы к участию в международной миссии на Украине. Целью данной миссии — восстановление территориальной целостности страны «в пределах международно признанных границ». Об этом сообщил ТАСС.

По словам Кислицы, более четырех лет ситуация на Украине «служит примером нереализованного потенциала миротворческих операций ООН».

Замглавы украинского МИД выразил готовность страны к конструктивному взаимодействию на всех уровнях для того, чтобы прекратить имеющуюся, по его мнению, военную агрессию России , установить прочный мир и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

По мнению Кислицы, миротворческая операция под эгидой Организации объединенных наций «может стать решающим фактором в этом процессе», и в украинской столице рассчитывают на «прогресс на этом важнейшем направлении».

Выступление политика заняло девять минут, большую часть из которых, Кислица посвятил обвинениям в адрес России, попытавшись возложить на Москву ответственность за то, что происходит на Украине, а также за кризисы в Сирии и других частях света.

В завершении своей речи, замглавы МИД задал, по его мнению, «простой, но справедливый вопрос». Политик поинтересовался у членов ООН, что было предпринято для того, чтобы помешать РФ разрушить верховенство права не только на региональном, но и на глобальном уровне? И что именно необходимо сделать, чтобы извлечь уроки из этого ради будущий поколений? После этого Кислица спустился с трибуны Генассамблеи.