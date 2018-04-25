Ещё
Чижов назвал ошибкой отказ пригласить Дамаск на конференцию в Брюссель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чижов назвал ошибкой отказ пригласить Дамаск на конференцию в Брюссель 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает ошибкой отсутствие приглашения на международную конференцию по Сирии в Брюсселе для представителей Дамаска.
"Я думаю, это ошибка. Они должны были быть приглашены. Потому что мы говорим о решении проблем сирийского народа, поэтому нужны представители сирийского народа", — сказал Чижов журналистам.
Он подчеркнул, что международное сообщество, представленное на конференции, должно принять решения для оказания помощи Сирии, установления мира и восстановления страны.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Пушков прокомментировал угрозы генсека Совета Европы в адрес России Эксперты ПАСЕ заподозрили Аграмунта в нарушении кодекса поведения В Госдуме рассказали, когда утвердят предложенного Путиным премьера
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Су-57 «провалились»102
Россияне упустили свой исторический шанс435
Таиланд массово закрывает туристические объекты5
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»61
Садальский раскрыл тайну Галкина24
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
01:24
Цымбалюк-Романовской предъявили обвинения
Шоу-бизнес
02:56
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»
Оружие Армия
03:35
Запад испугало российское «оружие Судного дня»
Оружие Армия
01:08
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию
В мире
00:36
Россияне упустили свой исторический шанс
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение