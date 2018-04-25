Чижов назвал ошибкой отказ пригласить Дамаск на конференцию в Брюссель 

БРЮССЕЛЬ, 25 апр — РИА новости. Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что считает ошибкой отсутствие приглашения на международную конференцию по Сирии в Брюсселе для представителей Дамаска.
"Я думаю, это ошибка. Они должны были быть приглашены. Потому что мы говорим о решении проблем сирийского народа, поэтому нужны представители сирийского народа", — сказал Чижов журналистам.
Он подчеркнул, что международное сообщество, представленное на конференции, должно принять решения для оказания помощи Сирии, установления мира и восстановления страны.
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