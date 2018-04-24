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МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма
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МИД прокомментировал попытки инспекции Крыма 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В МИД России осудили попытки проинспектировать Крым в рамках проверок Украины. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.
«Современный статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации не подлежит пересмотру. Соответственно, Россия свободна в размещении войск и военной техники на своей территории, а попытки проинспектировать территорию Крыма в рамках инспекции Украины являются провокационными и тщетными», — говорится в сообщении.
При этом МИД отмечает, что Россия готова принимать инспекторов, наблюдателей и группы оценки в Крыму в случае направления ей соответствующих запросов по Венскому документу.
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Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности был принят для повышения стабильности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе ОБСЕ. В соответствии с Венским документом государства-участники ОБСЕ ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений и техники, о планировании в области обороны и военных бюджетах, проводят инспекции и обмениваются наблюдателями.
Комментарии4  Ещё 6 источников 
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