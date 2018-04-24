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США не выполняют обязательства в рамках КЗХО, заявили в МИД
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США не выполняют обязательства в рамках КЗХО, заявили в МИД 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. США не выполняют обязательства в рамках Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) и по информированию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о фактах оставления своего химоружия на территории других стран, заявили в МИД РФ.
МИД напомнил, что именно США остаются единственной страной-участницей КЗХО, которая сохраняет у себя значительный арсенал химического оружия.
"США не выполняют собственные обязательства в рамках химконвенции и по информированию ОЗХО о фактах оставления своего химического оружия на территории других стран. В частности, Вашингтон не признал принадлежность оставленных в Панаме боеприпасов, снаряженных фосгеном, хотя эксперты техсекретариата ОЗХО еще в 2002 году подтвердили их американское происхождение. США просто переложили ответственность за его уничтожение на панамские власти", — говорится в опубликованной на сайте МИД РФ оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН).
Также российское внешнеполитическое ведомство напомнило об аналогичных случаях в Камбодже и других странах.
МИД напомнил, что Вашингтон так и не представил доказательства по якобы наличию на сирийской авиабазе «Шайрат» химического оружия, что послужило поводом для авиаудара по ней 4 апреля 2017 года, а тройственная агрессия 14 апреля этого года по объектам в САР стала «грубейшим нарушением международного права и, соответственно, КЗХО».
США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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