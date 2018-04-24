США не выполняют обязательства в рамках КЗХО, заявили в МИД

МИД напомнил, что именно США остаются единственной страной-участницей КЗХО, которая сохраняет у себя значительный арсенал химического оружия.

"США не выполняют собственные обязательства в рамках химконвенции и по информированию ОЗХО о фактах оставления своего химического оружия на территории других стран. В частности, Вашингтон не признал принадлежность оставленных в Панаме боеприпасов, снаряженных фосгеном, хотя эксперты техсекретариата ОЗХО еще в 2002 году подтвердили их американское происхождение. США просто переложили ответственность за его уничтожение на панамские власти", — говорится в опубликованной на сайте МИД РФ оценке доклада госдепа о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения (КВРН).

Также российское внешнеполитическое ведомство напомнило об аналогичных случаях в Камбодже и других странах.

МИД напомнил, что Вашингтон так и не представил доказательства по якобы наличию на сирийской авиабазе «Шайрат» химического оружия, что послужило поводом для авиаудара по ней 4 апреля 2017 года, а тройственная агрессия 14 апреля этого года по объектам в САР стала «грубейшим нарушением международного права и, соответственно, КЗХО».

США, Британия и Франция утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили более ста ракет, 71 из которых сбили сирийские ПВО. В результате ударов никто не погиб, разрушения на земле также оказались минимальны. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.