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Трамп призвал ближневосточные страны увеличить вклад в стабилизацию региона
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Трамп призвал ближневосточные страны увеличить вклад в стабилизацию региона 

РИА Новости 39 минут назад
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Страны Ближнего Востока должны увеличить вклад в стабилизацию региона после разгрома запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»*, заявил президент США Дональд Трамп.
"Пока мы гоним убийц ИГ* из Сирии, важно, чтобы ответственные страны региона увеличили свой вклад, чтобы Иран не получил выгоду от наших усилий по разгрому ИГ*. На Ближнем Востоке есть очень богатые страны. Они должны увеличить свой вклад, они этого не делали, как они должны были это делать… Они должны участвовать в большом масштабе, а не немножко", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
*Террористическая организация, запрещена в РФ
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