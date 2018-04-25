МИД РФ: Россия не связана с договоренностями США и «евротройки» по Ирану 

Москва не считает, что она связана договоренностями, которые заключают между собой США и «евротройка» касательно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по Ирану, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков 25 апреля.
"В любом случае Россия не считает себя связанной какими бы то ни было сепаратными пониманиями или договоренностями, которые достигаются между США и участниками так называемой «евротройки», — отметил дипломат. — Когда нам станет понятнее, что это за договоренности, в чем они состоят, тогда мы будем отдельно смотреть содержательную сторону, и, что тоже очень важно, смотреть на нее сквозь призму резолюции Совбеза ООН 2231".
Он также подчеркнул, что сейчас вдвойне важно проверить, насколько строго стороны подходят к соблюдению резолюции 2231, учитывая, что «США и Франция достаточно пренебрежительно относятся к существенным элементам международно-правовой системы».
Речь идет о заявлении президента Франции Эмманюэля Макрона, которое он сделал после встречи с президентом США Дональдом Трампом. Французский лидер подчеркнул, что существует намерение разработать новое соглашение, которое включит в себя четыре основных пункта. Это: блокировка иранской ядерной программы до 2025 года; продолжительный запрет на любую деятельность; прекращение баллистической программы Ирана, а также — создание условий для выстраивания политической стабильности в регионе.