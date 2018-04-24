Запад не сможет обойти в ООН право вето России, считает Орджоникидзе

Ранее СМИ сообщили, что страны Запада хотят передать химическое досье Сирии из СБ ООН Генассамблею , чтобы обойти вето России. К такому механизму прибегали в 1950 году во время корейского кризиса, тогда была принята резолюция «Единство ради мира».

"Устав ООН так написан, что никогда вето обойти невозможно", — сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости.

По его словам, чтобы передать какой-то вопрос из ведения СБ ООН надо сначала доказать, что он находится в компетенции Генеральной Ассамблеи.

"Это вопрос очень сложный. Если они докажут, что это не компетенция СБ ООН, то тогда получится, а так — нет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — отметил Орджоникидзе

Ранее был создан совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию нескольких случаев применения химоружия в Сирии, он представил СБ ООН доклад по инцидентам, в котором говорилось, что правительственными силами был применен зарин, а боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных «со стороны». Москва также заявляла, что готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию химатак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.

В 2017 году Россия применила право вето во время голосования по продлению сроков работы механизма ООН-ОЗХО.