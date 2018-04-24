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Запад не сможет обойти в ООН право вето России, считает Орджоникидзе
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Запад не сможет обойти в ООН право вето России, считает Орджоникидзе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Страны Запада не смогут обойти в ООН право вето России, считает бывший замгенсека всемирной организации, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.
Ранее СМИ сообщили, что страны Запада хотят передать химическое досье Сирии из СБ ООН в Генассамблею, чтобы обойти вето России. К такому механизму прибегали в 1950 году во время корейского кризиса, тогда была принята резолюция «Единство ради мира».
"Устав ООН так написан, что никогда вето обойти невозможно", — сказал Орджоникидзе в беседе с РИА Новости.
По его словам, чтобы передать какой-то вопрос из ведения СБ ООН надо сначала доказать, что он находится в компетенции Генеральной Ассамблеи.
"Это вопрос очень сложный. Если они докажут, что это не компетенция СБ ООН, то тогда получится, а так — нет. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", — отметил Орджоникидзе
Ранее был создан совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию нескольких случаев применения химоружия в Сирии, он представил СБ ООН доклад по инцидентам, в котором говорилось, что правительственными силами был применен зарин, а боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в России) использовали иприт. Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных «со стороны». Москва также заявляла, что готова обсуждать идею создания нового механизма по расследованию химатак в Сирии, так как СМР себя дискредитировал.
В 2017 году Россия применила право вето во время голосования по продлению сроков работы механизма ООН-ОЗХО.
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