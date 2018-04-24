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Трамп со смехом стряхнул перхоть с плеча Макрона
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Трамп со смехом стряхнул перхоть с плеча Макрона 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном указал на перхоть на плече своего коллеги и, смеясь, стряхнул ее. Трансляция переговоров двух лидеров размещена на YouTube-канале Белого дома.
"Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек", — сказал Трамп.
Он также назвал Макрона «особенным другом» и добавил, что «он совершенен».
Ранее сообщалось, что Трамп совместно с Макроном посадили дуб неподалеку от Белого дома.
На церемонии также присутствовали первые леди США и Франции Меланья Трамп и Брижит Макрон.
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