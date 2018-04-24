Трамп со смехом стряхнул перхоть с плеча Макрона

"Все говорят, какие у нас отличные отношения, и это правда. Это не фейковые новости. Действительно, это не фейковые новости. Это большая честь, что ты здесь. Кстати, я стряхну этот небольшой кусочек перхоти, этот маленький кусочек", — сказал Трамп.

Он также назвал Макрона «особенным другом» и добавил, что «он совершенен».

Ранее сообщалось, что Трамп совместно с Макроном посадили дуб неподалеку от Белого дома.