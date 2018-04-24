Клинцевич не поверил в возможность Израиля уничтожить российские С-300 в Сирии

Уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы С-300 в случае, если они будут поставлены в Сирию и применены против ВВС Израиля , пообещал министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с НСН предположил, что таким образом израильский министр пытался решить какие-то задачи внутри страны.

«Я не знаю, вправе ли министр обороны Израиля делать такие заявления, агрессивные и самоуверенные. Сбить 300-тый комплекс израильским ВВС невозможно, и они это отлично понимают. Если представители израильских вооруженных сил, их первые лица так заявляют, это говорит об их недалекости, непонимании процессов, которые происходят. То, что они частично решают свои внутригосударственные, мы понимаем, но не за счет мира в других странах. Поэтому это необдуманный и несвоевременный разговор», — сказал сенатор.