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Трамп два раза поцеловал Макрона
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Трамп два раза поцеловал Макрона 

News.ru 45 минут назад
Американский лидер Дональд Трамп и его жена провели встречу с французской президентской четой. В ходе церемонии глава США несколько раз обнял, а также два раза расцеловал французского лидера Эммануэля Макрона в обе щеки.
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