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Трамп назвал встречу корейских лидеров исторической
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Трамп назвал встречу корейских лидеров исторической 

Газета.Ru 5 часов назад
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал состоявшуюся встречу глав КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина. Об этом политик написал в твиттере.
"После яростного года запуска ракет и ядерных испытаний теперь происходит историческая встреча между (лидерами. — Газета.Ru) Северной и Южной Корей. Происходят хорошие вещи, но только время покажет", — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что в Кремле удовлетворены состоявшимся контактом между лидерами КНДР и Южной Кореи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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