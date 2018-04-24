Трамп пожелал Бушу-старшему выздоровления

"Мы все посылаем наши молитвы семье Буша и желаем экс-президенту Джорджу Бушу-старшему скорейшего выздоровления", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Джордж Буш-старший экстренно госпитализирован из-за заражения крови.

По данным СМИ, Буш реагирует на лечение и восстанавливается.

Экс-президент был госпитализирован через день после похорон его жены Барбары.