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Трамп пожелал Бушу-старшему выздоровления
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Трамп пожелал Бушу-старшему выздоровления 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Evan Vucci/AP
Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления бывшему американскому лидеру Джорджу Бушу-старшему. Об этом пишет The Hill.
"Мы все посылаем наши молитвы семье Буша и желаем экс-президенту Джорджу Бушу-старшему скорейшего выздоровления", — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что бывший президент США Джордж Буш-старший экстренно госпитализирован из-за заражения крови.
По данным СМИ, Буш реагирует на лечение и восстанавливается.
Экс-президент был госпитализирован через день после похорон его жены Барбары.
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