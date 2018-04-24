МИД РФ: президентские выборы в Венесуэле должны пройти без вмешательства извне

"С российской стороны были выражены пожелания успешного проведения голосования в мирной и организованной форме, с уважением национального законодательства и международных норм, без вмешательства и давления извне", — подчеркнули в дипведомстве.

"Стороны также обсудили ряд текущих вопросов двусторонней повестки дня, подтвердили стремление продолжить скоординированное взаимодействие по актуальным международным проблемам в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности", — добавили в МИД.

Как отметили в министерстве, Лусена прибыла в РФ для информирования российского руководства о ходе подготовки к намеченным на 20 мая выборам президента Венесуэлы и составов региональных парламентов.