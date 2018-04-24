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МИД РФ: президентские выборы в Венесуэле должны пройти без вмешательства извне
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МИД РФ: президентские выборы в Венесуэле должны пройти без вмешательства извне 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что президентские выборы в Венесуэле пройдут в мирной форме и без вмешательства и давления извне. Об этом заявили в МИД РФ по итогам состоявшейся во вторник встречи заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и председателя национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусены.
"С российской стороны были выражены пожелания успешного проведения голосования в мирной и организованной форме, с уважением национального законодательства и международных норм, без вмешательства и давления извне", — подчеркнули в дипведомстве.
"Стороны также обсудили ряд текущих вопросов двусторонней повестки дня, подтвердили стремление продолжить скоординированное взаимодействие по актуальным международным проблемам в интересах укрепления региональной и глобальной безопасности", — добавили в МИД.
Как отметили в министерстве, Лусена прибыла в РФ для информирования российского руководства о ходе подготовки к намеченным на 20 мая выборам президента Венесуэлы и составов региональных парламентов.
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