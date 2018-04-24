Аксенов пообещал ответ на задержания крымчан

Аксенов сообщил о подготовке ответных мер на задержания крымчан на Украине

Федеральные органы власти в курсе проблемы задержания крымчан на Украине , ответные действия будут скоро предприняты, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов

"Думаю, что все поправится. Федеральные власти в курсе этого, со всеми представителями ведомств (ситуацию — ред.) проговорил, уверен, что ответные меры и заявления не заставят себя ждать. МИД будет комментировать эту позицию", — сказал Аксенов.

Он добавил, что лично его позиция по ответу на эти действия властей Украины жесткая, но конкретизировать не стал.