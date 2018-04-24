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Аксенов пообещал ответ на задержания крымчан
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Аксенов сообщил о подготовке ответных мер на задержания крымчан на Украине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральные органы власти в курсе проблемы задержания крымчан на Украине, ответные действия будут скоро предприняты, заявил журналистам глава республики Сергей Аксенов.
В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины задержала на границе с Крымом доверенное лицо кандидата в президенты РФ Владимира Путина. По его словам, женщина организовала и проводила на территории полуострова сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах-2018. После этого депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что крымчанам следует отказаться от поездок на Украину за биопаспортами.
"Думаю, что все поправится. Федеральные власти в курсе этого, со всеми представителями ведомств (ситуацию — ред.) проговорил, уверен, что ответные меры и заявления не заставят себя ждать. МИД будет комментировать эту позицию", — сказал Аксенов.
Он добавил, что лично его позиция по ответу на эти действия властей Украины жесткая, но конкретизировать не стал.
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