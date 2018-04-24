Ещё
Уход Шувалова с поста назвали слухами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представитель Шувалова назвал слухами сообщение о его уходе с поста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Представитель первого вице-премьера РФ назвал слухами сообщение о вероятном уходе Игоря Шувалова из правительства, отказавшись от дальнейших комментариев.
Ранее во вторник телеканал "Дождь" со ссылкой на источники сообщил, что Шувалов может перейти на должность в руководстве МГУ, возглавить проект университета — Научно-технологическую долину, получить высокую должность в руководстве Центрального банка или сменить Анатолия Чубайса на посту главы "Роснано".
"Слухи не комментируем", — сказал РИА Новости представитель первого вице-премьера.
Инаугурация президента пройдет 7 мая. Позднее будет объявлен новый состав правительства.
РИА Новости: последние новости
В МИД не нашли ограничений на поставки Сирии оборонительных комплексов МИД назвал заявление Германии по "делу Скрипаля" неприемлемым Россия не боится новых санкций G7, заявил Рябков
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»181
Совет Европы пригрозил наказать Россию106
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву30
В московском метро произошло ЧП8
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ111
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение