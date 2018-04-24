Лондон пытается «держать на плаву» «дело Скрипалей», заявил Клинцевич

Ранее в МИД РФ сообщили, что направили Лондону список вопросов в связи с этим делом, ответ должен был прийти в течение 10 дней. В понедельник российские дипломаты получили ответы британской стороны. Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва разочарована ответом Великобритании на вопросы по делу об отравлении Скрипалей.

"Лондон будет пытаться любыми путями до последней возможности «держать на плаву» дело Скрипаля. Поэтому ждать от него исчерпывающих ответов на ключевые вопросы, поставленные российской стороной, явно не приходится", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

При этом сенатор считает, что Россия , несмотря на такую реакцию, будет пытаться установить истину в этом деле.

"Независимые наблюдатели не могут не видеть, что Россия делает все, пытаясь установить истину в этом деле, что рано или поздно неизбежно произойдет", — отметил он.