Военная эскалация в Сирии не способствует урегулированию, заявили в ООН

Де Мистура участвует в международной конференции доноров по Сирии, организованной ЕС и ООН в Брюсселе.

"Мы видели в последние недели и дни, что военные завоевания, территориальные завоевания и военная эскалация не приносят политического решения, напротив", — сказал он на совместной пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини

По его словам, необходимо снизить градус риторики по Сирии, чтобы появилась возможность вновь начать диалог для поиска политического решения.

Могерини также заявила, что крайне важно возобновить переговоры под эгидой ООН. По ее словам, на конференции в Брюсселе ожидаются дискуссии о том, как придать импульс политическому урегулированию в Сирии.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»>>