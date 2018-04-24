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Могерини: Только сирийцы должны определять будущее своей страны
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Могерини: Только сирийцы должны определять будущее своей страны 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Российская Газета
Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"Сирия — это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны", отметила она.
При этом Могерини подчеркнула, что ситуация в Сирии может ухудшиться вследствии военной эскалации.
Дипломат ответила на вопросы журналистов в ходе проходящей в Брюсселе Второй международной конференции стран-доноров, куда съехались представители более 80 стран и организаций. В ходе мероприятия предполагается обсудить ситуацию в Сирии и собрать гуманитраную помощь для беженцев.
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