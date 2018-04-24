Могерини: Только сирийцы должны определять будущее своей страны

Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини

Сирия — это не шахматная доска и не геополитическая игра. Сирия принадлежит сирийцам, и только они должны определять будущее своей страны", отметила она.

При этом Могерини подчеркнула, что ситуация в Сирии может ухудшиться вследствии военной эскалации.