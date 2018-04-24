Республика Сербская не собирается в НАТО, заверил президент

Также он добавил, что в Республике Сербской гордятся тёплыми отношениями с Российской Федерацией и хотят их укреплять.

«Я бы хотел лично поблагодарить Президента России Владимира Путина за ту принципиальную позицию, которую Россия занимает в вопросе соблюдения Дейтонских соглашений», — сказал Додик.

Говоря об отношениях с Россией в сфере политики, президент Республики Сербской отметил, что они «абсолютно прозрачны».