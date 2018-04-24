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Республика Сербская не собирается в НАТО, заверил президент
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Республика Сербская не собирается в НАТО, заверил президент 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом заявил президент РС Милорад Додик после встречи с делегацией российских парламентариев во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Также он добавил, что в Республике Сербской гордятся тёплыми отношениями с Российской Федерацией и хотят их укреплять.
«Я бы хотел лично поблагодарить Президента России Владимира Путина за ту принципиальную позицию, которую Россия занимает в вопросе соблюдения Дейтонских соглашений», — сказал Додик.
Говоря об отношениях с Россией в сфере политики, президент Республики Сербской отметил, что они «абсолютно прозрачны».
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