Израиль пригрозил уничтожить российские С-300

Либерман подчеркнул, что для Израиля важно, чтобы российское вооружение не использовалось против него.

«Если оно будет использоваться против нас, мы будем действовать против него. <…> Ясно одно: если кто-то стреляет в наши самолеты, мы уничтожим их», — цитирует министра израильская газета Ynet.

По словам Либермана, Израиль не вмешивается во внутренние дела Сирии, но не позволит Ирану наводнить Сирию вооружением, направленным против Израиля.

«Когда сирийские системы (ПВО) действовали против нас, мы их уничтожили», — напомнил Либерман.