Ещё
Израиль пригрозил уничтожить российские С-300
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израиль пригрозил уничтожить российские С-300 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Израиль будет уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы С-300, если Сирия использует их против ВВС Израиля. Об этом заявил министр обороны страны Авигдор Либерман, передает «Коммерсант» со ссылкой на израильские СМИ.
Либерман подчеркнул, что для Израиля важно, чтобы российское вооружение не использовалось против него.
«Если оно будет использоваться против нас, мы будем действовать против него. <…> Ясно одно: если кто-то стреляет в наши самолеты, мы уничтожим их», — цитирует министра израильская газета Ynet.
По словам Либермана, Израиль не вмешивается во внутренние дела Сирии, но не позволит Ирану наводнить Сирию вооружением, направленным против Израиля.
«Когда сирийские системы (ПВО) действовали против нас, мы их уничтожили», — напомнил Либерман.
При этом министр отметил, что Россия и Израиль всегда находили способы избежать трений в Сирии.
Комментарии56  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»152
В московском метро произошло ЧП6
Газпром готов построить «Северный поток-3»313
Названа зарплата столичных учителей218
Тест: Что вы знаете о Советском Союзе?
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
00:46
В Москве эвакуирован «Олимпийский»
Происшествия
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение