Израиль пригрозил уничтожить российские С-300 

Израиль будет уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы С-300, если Сирия использует их против ВВС Израиля. Об этом заявил министр обороны страны Авигдор Либерман, передает «Коммерсант» со ссылкой на израильские СМИ.
Либерман подчеркнул, что для Израиля важно, чтобы российское вооружение не использовалось против него.
«Если оно будет использоваться против нас, мы будем действовать против него. <…> Ясно одно: если кто-то стреляет в наши самолеты, мы уничтожим их», — цитирует министра израильская газета Ynet.
По словам Либермана, Израиль не вмешивается во внутренние дела Сирии, но не позволит Ирану наводнить Сирию вооружением, направленным против Израиля.
«Когда сирийские системы (ПВО) действовали против нас, мы их уничтожили», — напомнил Либерман.
При этом министр отметил, что Россия и Израиль всегда находили способы избежать трений в Сирии.