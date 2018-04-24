Путин обсудил с Рогозиным ГЛОНАСС

Путин обсудил с Рогозиным перспективы ГЛОНАСС

Президент России Владимир Путин сообщил, что внедрение ГЛОНАСС снизило количество ДТП в России , смертность на дорогах сократилась на 32%.

Глава государства встретился с вице-премьером Дмитрием Рогозиным , стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32%", — сказал Путин.

"Совершенно точно", — подтвердил Рогозин.

Глава государства отметил хорошие результаты работы. "Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше", — отметил президент.

По словам Рогозина, в правительстве считают технически возможным совмещать системы "ЭРА-ГЛОНАСС", "Безопасный город" и "Система-112". "Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода "Безопасного города" к "Умному городу". То есть ГЛОНАСС будет внедрен в том числе в этих технологиях", — пояснил он.