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Путин обсудил с Рогозиным ГЛОНАСС
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Путин обсудил с Рогозиным перспективы ГЛОНАСС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин сообщил, что внедрение ГЛОНАСС снизило количество ДТП в России, смертность на дорогах сократилась на 32%.
Глава государства встретился с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
"Насколько я вижу из представленных документов, смертность на дорогах сократилась на 32%", — сказал Путин.
"Совершенно точно", — подтвердил Рогозин.
Глава государства отметил хорошие результаты работы. "Да, это очень серьезный результат, причем положительный, поэтому нужно двигаться дальше", — отметил президент.
По словам Рогозина, в правительстве считают технически возможным совмещать системы "ЭРА-ГЛОНАСС", "Безопасный город" и "Система-112". "Это будут единые колл-центры, единые возможности перехода "Безопасного города" к "Умному городу". То есть ГЛОНАСС будет внедрен в том числе в этих технологиях", — пояснил он.
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