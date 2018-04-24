Рябков призвал Запад сотрудничать в рамках ОЗХО по существующим проблемам 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Москва призывает Запад вместо тиражирования безосновательных обвинений перейти к конструктивному взаимодействию в рамках ОЗХО по тем проблемам, которые существуют, заявил во вторник РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все это хор противников России, которые исполняют надоевшую мелодию. Им нужно заниматься делом, взаимодействовать в рамках ОЗХО в снятии тех проблем, которые реально существуют", — сказал Рябков.
Ранее в МИД РФ сообщили, что направили Лондону список вопросов в связи с делом Скрипалей, ответ должен был прийти в течение 10 дней. Накануне российские дипломаты получили ответы британской стороны. Рябков, комментируя полученные ответы, заявил, что Москва разочарована ответом Великобритании.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.