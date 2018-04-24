Британия не дала РФ ответов «на самые важные вопросы» по Скрипалю 

Россию не устраивают полученные от британской стороны ответы по «делу Скрипаля».
Об этом во вторник, 24 апреля, сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО «Интерфаксу». По словам собеседника агентства, Лондон не дал ответов на главные вопросы.
«Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают, — сказали в представительстве РФ. — Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали».
Собеседник агентства также подчеркнул, что Россия продолжит «добиваться ответов по существу по самым важным аспектам» в «деле Скрипаля».
Ранее Лондон обсудил с Киевом расширение сотрудничества стран по стратегическим коммуникациям. На Украине выразили готовность принять британских дипломатов, выдворенных из России из-за «дела Скрипаля».