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Британия не дала РФ ответов «на самые важные вопросы» по Скрипалю
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Британия не дала РФ ответов «на самые важные вопросы» по Скрипалю 

ИД «Собеседник» 57 минут назад
Россию не устраивают полученные от британской стороны ответы по «делу Скрипаля».
Об этом во вторник, 24 апреля, сообщили в постпредстве РФ при ОЗХО «Интерфаксу». По словам собеседника агентства, Лондон не дал ответов на главные вопросы.
«Полученные от британской стороны материалы нас не устраивают, — сказали в представительстве РФ. — Первое впечатление — британцы не дали ответов на самые важные вопросы, которые мы задавали».
Собеседник агентства также подчеркнул, что Россия продолжит «добиваться ответов по существу по самым важным аспектам» в «деле Скрипаля».
Ранее Лондон обсудил с Киевом расширение сотрудничества стран по стратегическим коммуникациям. На Украине выразили готовность принять британских дипломатов, выдворенных из России из-за «дела Скрипаля».
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