Москва разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля», заявил Рябков 

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Москва разочарована ответом Великобритании на вопросы по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля, заявил РИА Новости во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее в МИД РФ сообщили, что направили Лондону список вопросов в связи с этим делом, ответ должен был прийти в течение 10 дней. Накануне российские дипломаты получили ответы британской стороны.
Рябков отметил, что порядок работы и взаимодействия с партнерами в рамках ОЗХО предполагает конфиденциальность. Однако, подчеркнул он, в силу того, что некоторые партнеры в последние дни высказывались по данной теме, российской стороне тоже есть что сказать.
"Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России, рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием «Новичок», — сказал Рябков.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.