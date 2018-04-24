Москва разочарована ответом Лондона по «делу Скрипаля», заявил Рябков

Ранее в МИД РФ сообщили, что направили Лондону список вопросов в связи с этим делом, ответ должен был прийти в течение 10 дней. Накануне российские дипломаты получили ответы британской стороны.

Рябков отметил, что порядок работы и взаимодействия с партнерами в рамках ОЗХО предполагает конфиденциальность. Однако, подчеркнул он, в силу того, что некоторые партнеры в последние дни высказывались по данной теме, российской стороне тоже есть что сказать.

"Мы разочарованы ответом. Вновь тиражируются претензии к России , рассуждения о якобы существовавшей в нашей стране программе разработки веществ наименованием «Новичок», — сказал Рябков.