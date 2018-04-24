Ещё
МИД РФ: Москва рассчитывает, что ситуация в Армении будет урегулирована в правовом поле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ: Москва рассчитывает, что ситуация в Армении будет урегулирована в правовом поле 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что ситуация в Армении будет урегулирована исключительно в правовом поле. Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин на встрече во вторник в российском дипведомстве с послом республики в Москве Варданом Тоганяном.
Как сообщили на Смоленской площади, «посол информировал о текущей ситуации в Армении после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны». «С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают ее скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа, — отметили в МИД РФ. — Надеемся на то, что все имеющиеся противоречия будут урегулированы исключительно в правовом поле».
"В ходе встречи обсуждались также актуальные темы российско-армянского внешнеполитического взаимодействия, другие вопросы, представляющие взаимный интерес", — добавили в министерстве.
ТАСС: последние новости
Захарова считает важным способность народа Армении сохранять единство в сложной обстановке МИД РФ: Москва рассчитывает, что ситуация в Армении будет урегулирована в правовом поле "Известия": в Совфеде предложили ввести штрафы за распространение недостоверных сведений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах204
Газпром готов построить «Северный поток-3»135
Зачем Понаровская вернулась в Россию41
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой50
Названа зарплата столичных учителей80
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
05:28
Назначен глава особой экономической зоны Москвы
Новости Москвы
00:53
Канделаки впервые рассказала о романе с Уиллисом
Шоу-бизнес
00:58
Семенович сделала откровенное признание
Шоу-бизнес
00:18
Киркоров поделился обедом с Бузовой
Шоу-бизнес
01:00
Анохина пострадала от перелета в Москву
Шоу-бизнес
00:49
Чехова занялась «душевным детоксом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение