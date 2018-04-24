Главы МИД «Группы семи» заявили о готовности совместно противодействовать политико— экономическим вызовам и вызовам в сфере безопасности 

Торонто, 24 апреля /Синьхуа/ — Министры иностранных дел «Группы семи» в понедельник заявили, что «Группа семи» обязуется усилить обеспечение основанного на правилах международного порядка, в том числе процедур торговли, и совместно противодействовать «серьезным политико-экономическим вызовам и вызовам в сфере безопасности».
На пресс-конференции по итогам заседания глав МИД «Группы семи» министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отметила, что большая часть времени была потрачена на обсуждение вопросов, связанных с Россией. Что касается ситуации на Корейском полуострове, то, по словам Х. Фриланд, проблему необходимо урегулировать мирными и дипломатическими средствами. Канада продолжит внимательно следить за развитием событий и поддерживать работу заинтересованных стран.
Временно исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан подтвердил, что «Группа семи» должна сохранять бдительность в отношении КНДР, сообща выступать против дальнейшей разработки Пхеньяном ядерного оружия и баллистических ракет, а также серьезно подходить к выполнению резолюций СБ ООН. США продолжат оказывать дипломатическое и экономическое давление на КНДР до тех пор, пока она не завершит денуклеаризацию.