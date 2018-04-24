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МИД: РФ не боится новых санкций G7
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Россия не боится новых санкций G7, заявил Рябков 

РИА Новости 1 час назад
Москва не боится возможных новых санкций против России со стороны стран G7, ответит на них в должный момент, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Каждый раз, когда они (страны G7 — ред.) что-то такое высокомерное формулируют в своих заявлениях, текстовках, мы будем им напоминать о том, что они разрушают систему, в которой призывают других, чтобы они функционировали. Эта даже не двойной стандарт, а новый стандарт "группы семи". Мы будем бороться с этим стандартом", — сказал Рябков журналистам.
"Санкций мы не боимся. Мы ответим в должный момент и нужным образом", — добавил замминистра.
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