МИД: РФ не боится новых санкций G7

Россия не боится новых санкций G7, заявил Рябков

"Каждый раз, когда они (страны G7 — ред.) что-то такое высокомерное формулируют в своих заявлениях, текстовках, мы будем им напоминать о том, что они разрушают систему, в которой призывают других, чтобы они функционировали. Эта даже не двойной стандарт, а новый стандарт "группы семи". Мы будем бороться с этим стандартом", — сказал Рябков журналистам.

"Санкций мы не боимся. Мы ответим в должный момент и нужным образом", — добавил замминистра.