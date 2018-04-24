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Россия сочла заявление Германии неприемлемым
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МИД назвал заявление Германии по «делу Скрипаля» неприемлемым 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Москва сожалеет, что пока содержательного диалога с Лондоном по "делу Скрипаля" не получается, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Содержательного диалога пока к сожалению не получается. Мы в ответ на наши законные, резонные содержательные вопросы, наши сигналы о том, что мы видим множество нестыковок как минимум, логических несоответствий в английской позиции, в ответ на это мы получаем набор пустых, ничем не подкрепленных обвинений", — сказал Рябков.
"То же самое мы слышали от имени "Семерки", то же самое мы слышали буквально на днях от министерства иностранных дел ФРГ, которое на своем сайте опубликовало совершенно неприемлемый текст", — добавил замглавы МИД РФ.
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