В ГД сомневаются, что Россия получит достоверные данные по «делу Скрипалей»

Ранее в МИД РФ сообщили, что направили Лондону список вопросов в связи с этим делом, ответ должен был прийти в течение 10 дней. Накануне российские дипломаты получили ответы британской стороны. Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва разочарована ответом Великобритании на вопросы по делу об отравлении Скрипаля.

Журова отметила, что почти не верит в то, что Россия получит достоверные сведения по отравлению Скрипалей. «Наверное, все не очень в это верят, но по крайней мере мы потом можем от этого отталкиваться, задавать еще какие-то уточняющие вопросы. Пока то, что мы видим: сколько было нестыковок и нюансов, говорит о многом», — заявила РИА Новости депутат.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечает, что на данный момент Великобритания не открыта к диалогу по «делу Скрипалей».

"Пока британская сторона не демонстрирует максимальной готовности к диалогу по этой проблеме, это лишь означает, что те претензии, которые есть к Британии, небезосновательны. Для России расследование этого дела, всестороннее, полноценное, глубокое, отвечает ее интересам. РФ в данном случае открыта к сотрудничеству", — сообщил Новиков РИА Новости.