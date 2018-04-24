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В ГД сомневаются, что Россия получит достоверные данные по «делу Скрипалей»
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В ГД сомневаются, что Россия получит достоверные данные по «делу Скрипалей» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сомневается в том, что британская сторона предоставит РФ достоверную информацию по «делу Скрипалей», однако от предоставленных России данных можно будет отталкиваться и задавать новые вопросы.
Ранее в МИД РФ сообщили, что направили Лондону список вопросов в связи с этим делом, ответ должен был прийти в течение 10 дней. Накануне российские дипломаты получили ответы британской стороны. Во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Москва разочарована ответом Великобритании на вопросы по делу об отравлении Скрипаля.
Журова отметила, что почти не верит в то, что Россия получит достоверные сведения по отравлению Скрипалей. «Наверное, все не очень в это верят, но по крайней мере мы потом можем от этого отталкиваться, задавать еще какие-то уточняющие вопросы. Пока то, что мы видим: сколько было нестыковок и нюансов, говорит о многом», — заявила РИА Новости депутат.
В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отмечает, что на данный момент Великобритания не открыта к диалогу по «делу Скрипалей».
"Пока британская сторона не демонстрирует максимальной готовности к диалогу по этой проблеме, это лишь означает, что те претензии, которые есть к Британии, небезосновательны. Для России расследование этого дела, всестороннее, полноценное, глубокое, отвечает ее интересам. РФ в данном случае открыта к сотрудничеству", — сообщил Новиков РИА Новости.
В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, к которому британские власти приравнивают «Новичок», причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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