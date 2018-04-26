Минниханов посетит Турцию

Президент Татарстана посетит Турцию с однодневной рабочей поездкой

В составе делегации — помощник главы республики Радик Гиматдинов и начальник управления государственного протокола главы республики Булат Габдрашитов.

Кроме того, в Турции с двухдневным визитом находится делегация Министерства экономики Татарстана во главе с руководителем ведомства Фаридом Абдулганиевым

Ранее сообщалось, что Минниханов встретился с губернатором индийских штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом.