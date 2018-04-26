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Минниханов посетит Турцию
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Президент Татарстана посетит Турцию с однодневной рабочей поездкой 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит Турцию с однодневной рабочей поездкой в четверг, 26 апреля, сообщает «Реальное время».
В составе делегации — помощник главы республики Радик Гиматдинов и начальник управления государственного протокола главы республики Булат Габдрашитов.
Кроме того, в Турции с двухдневным визитом находится делегация Министерства экономики Татарстана во главе с руководителем ведомства Фаридом Абдулганиевым.
Ранее сообщалось, что Минниханов встретился с губернатором индийских штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом.
RT на русском: последние новости
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