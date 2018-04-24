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РФ внимательно следит за ситуацией в Армении
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МИД: Россия внимательно следит за ситуацией в Армении 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
В МИД заявили, что Россия внимательно следит за ситуацией в Армении. Об этом говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи замглавы МИД Григория Карасина и посла Армении в Москве Вардана Тоганяна.
«С российской стороны было подчёркнуто, что в Москве внимательно следят за развитием внутриполитической обстановки в Армении и желают её скорейшей стабилизации в интересах благополучия братского армянского народа», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи обсуждались также актуальные темы внешнеполитического взаимодействия двух стран.
Ранее в Кремле заявили, что надеются на сохранение стабильности и достижение политического консенсуса в Армении.
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