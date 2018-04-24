На Украине хотят запретить вход российских судов во внутренние воды страны

Проход судов из России по внутренним водам на Украине считают недопустимым.

Российские суда могут лишиться возможности входа во внутренние воды Украины. С предложением о таком нововведении выступило украинское Министерство инфраструктуры.

По данным пресс-службы ведомства, речь касается заходов судов в морские порты Крыма и перекрытия Керченского пролива в связи со строительством Крымского моста. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк отметил, что Министерство инфраструктуры передало МИД материалы о «несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».

«Наше министерство обратится к Совету национальной безопасности и обороны относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз. Это недопустимо, когда по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — передает ТАСС слова Лавренюка.

Напомним, ранее сообщалось о задержании российского судна погранслужбой Украины в Азовском море. По мнению украинской стороны, российские рыболовы якобы нарушили порядок выезда из Крыма. В МИД РФ назвали случившееся циничным произволом и потребовали прекратить «измывательства» над моряками задержанного судна.