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На Украине хотят запретить вход российских судов во внутренние воды страны
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На Украине хотят запретить вход российских судов во внутренние воды страны 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Проход судов из России по внутренним водам на Украине считают недопустимым.
Российские суда могут лишиться возможности входа во внутренние воды Украины. С предложением о таком нововведении выступило украинское Министерство инфраструктуры.
По данным пресс-службы ведомства, речь касается заходов судов в морские порты Крыма и перекрытия Керченского пролива в связи со строительством Крымского моста. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк отметил, что Министерство инфраструктуры передало МИД материалы о «несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».
«Наше министерство обратится к Совету национальной безопасности и обороны относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз. Это недопустимо, когда по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — передает ТАСС слова Лавренюка.
Напомним, ранее сообщалось о задержании российского судна погранслужбой Украины в Азовском море. По мнению украинской стороны, российские рыболовы якобы нарушили порядок выезда из Крыма. В МИД РФ назвали случившееся циничным произволом и потребовали прекратить «измывательства» над моряками задержанного судна.
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