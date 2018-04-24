На Украине хотят запретить вход российских судов во внутренние воды страны 

Российские суда могут лишиться возможности входа во внутренние воды Украины. С предложением о таком нововведении выступило украинское Министерство инфраструктуры.
По данным пресс-службы ведомства, речь касается заходов судов в морские порты Крыма и перекрытия Керченского пролива в связи со строительством Крымского моста. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк отметил, что Министерство инфраструктуры передало МИД материалы о «несанкционированных заходах в порты Крыма для приобщения документов к международному иску».
«Наше министерство обратится к Совету национальной безопасности и обороны относительно запрета входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз. Это недопустимо, когда по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — передает ТАСС слова Лавренюка.
Напомним, ранее сообщалось о задержании российского судна погранслужбой Украины в Азовском море. По мнению украинской стороны, российские рыболовы якобы нарушили порядок выезда из Крыма. В МИД РФ назвали случившееся циничным произволом и потребовали прекратить «измывательства» над моряками задержанного судна.