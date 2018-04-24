Хантсман назвал решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном знаменательным

ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман назвал решение президента США Дональда Трампа встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном знаменательным и историческим.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

"Что знаменательно — это решение президента США встретиться с главой Северной Кореи. Такого еще не было в истории. Это уже привело к тому, что КНДР заявила о приостановке своих ракетных испытаний. Такое невозможно было представить еще шесть месяцев назад", — сказал Хантсман журналистам во вторник.

"Многие думали, что дело закончится войной. Но, похоже, что мы не идем к войне, и Северная Корея примет мудрое решение о заморозке ядерных испытаний и окончательному переходу к денуклеаризации. И это очень хорошие новости для северо-западной Азии и всех вовлеченных стран", — добавил он.

При этом Хантсман отметил, что его визит не связан с возможными планами провести встречу Трампа и Ким Чен Ына во Владивостоке, а заявление о месте и времени встречи сделает Белый дом.

Посол впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.

Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен, из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.