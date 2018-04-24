Ещё
Хантсман назвал решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном знаменательным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хантсман назвал решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном знаменательным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 24 апр — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман назвал решение президента США Дональда Трампа встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном знаменательным и историческим.
Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.
"Что знаменательно — это решение президента США встретиться с главой Северной Кореи. Такого еще не было в истории. Это уже привело к тому, что КНДР заявила о приостановке своих ракетных испытаний. Такое невозможно было представить еще шесть месяцев назад", — сказал Хантсман журналистам во вторник.
"Многие думали, что дело закончится войной. Но, похоже, что мы не идем к войне, и Северная Корея примет мудрое решение о заморозке ядерных испытаний и окончательному переходу к денуклеаризации. И это очень хорошие новости для северо-западной Азии и всех вовлеченных стран", — добавил он.
При этом Хантсман отметил, что его визит не связан с возможными планами провести встречу Трампа и Ким Чен Ына во Владивостоке, а заявление о месте и времени встречи сделает Белый дом.
Посол впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с его родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.
Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен, из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.
РИА Новости: последние новости
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни и сражаться за Россию В Кремле уточнили данные о плане Путина по повышению уровня жизни россиян Кадыров сравнил ситуацию в Сирии с Чечней
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина объявила России речную блокаду124
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции209
Королева красоты оказалась водителем бандитов28
Подвыпившие чиновники и обнаженные тусовщицы16
Шойгу выдвинул обвинение США305
Видео
01:08
Наказать Россию: «семерка» готовит санкции
В мире Политика
01:08
Назван преемник Саргсяна
В мире СНГ
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
00:19
Обшивка отошла в воздухе у самолёта «Нордавиа»
Происшествия
01:13
Нетрезвые супруги из полиции подрались с продавцами
Происшествия
01:39
Правительство Британии уличили во лжи
В мире
01:22
Кадыров готов сложить полномочия главы Чечни
Политика
03:35
Зачем Понаровская вернулась в Россию
Шоу-бизнес
03:23
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
00:34
ЦБ прогнозирует рост экономики
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение