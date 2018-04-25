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Путин поговорил с Саркисяном
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Путин обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении 

RT на русском 3 часа назад
Фото: globallookpress.com © Panoramic/ZUMAPRESS.com
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Армении Арменом Саркисяном, в ходе которого обсудил ситуацию в стране. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Лидеры подчеркнули, что для преодоления кризиса всем политическим силам в Армении необходимо проявлять сдержанность и ответственность, а также «готовность к решению имеющихся проблем путём конструктивного диалога строго в конституционных рамках».
Ранее в российском МИД выразили надежду на то, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом поле.
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