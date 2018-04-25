Путин поговорил с Саркисяном

Путин обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении

Лидеры подчеркнули, что для преодоления кризиса всем политическим силам в Армении необходимо проявлять сдержанность и ответственность, а также «готовность к решению имеющихся проблем путём конструктивного диалога строго в конституционных рамках».