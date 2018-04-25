Ещё
Путин обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин обсудил с Саркисяном ситуацию в Армении 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com © Panoramic/ZUMAPRESS.com
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Армении Арменом Саркисяном, в ходе которого обсудил ситуацию в стране. Об этом заявили в пресс-службе Кремля.
Лидеры подчеркнули, что для преодоления кризиса всем политическим силам в Армении необходимо проявлять сдержанность и ответственность, а также «готовность к решению имеющихся проблем путём конструктивного диалога строго в конституционных рамках».
Ранее в российском МИД выразили надежду на то, что ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом поле.
RT на русском: последние новости
МИД призвал россиян избегать центра Еревана из-за новых демонстраций МИД: в Москве надеются, что ситуация в Армении будет развиваться в правовом поле Пушков прокомментировал заявление генсека Совета Европы о возможные мерах в отношении России
Комментарии  Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции333
Россия доказала очередную ложь США176
МИД обратился к россиянам42
Афганцы перекрыли центр Киева191
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью170
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение