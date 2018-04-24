Посол в России прокомментировал ситуацию с получением американских виз

Как сообщал на прошлой неделе МИД РФ, Москва не исключает, что в связи с визовой блокадой со стороны Вашингтона Россия и США могут остаться без авиационного сообщения. "Аэрофлот" , который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, «так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз». Посольство США опровергло информацию РФ о проблемах с визами для экипажей «Аэрофлота».

В дипломатической миссии США не раз говорили, что проблемы со своевременной выдачей американских виз возникают из-за значительного сокращения российской стороной персонала посольства США в России в ответ на закрытие дипломатических объектов России в США и высылку дипломатов.

"Искренне говорю: приглашаю посетить новое консульское здание в Москве, чтобы собственными глазами увидели, как проходит консульская работа, визовая работа. Так как в последнее время в прессе появляется дезинформация, что проблемы с визами — искусственные, чтобы вы могли посетить и увидеть, как проходит эта работа", — сказал Хантсман журналистам во Владивостоке.

Посол впервые прибыл на Дальний Восток с визитом. Он осмотрел Владивосток, прокатился на фуникулере и сравнил город с родной Калифорнией. Ожидается, что также дипломат посетит Сахалин.

Первый визит Хантсмана на Дальний Восток планировался на декабрь 2017 года, но был отменен из-за того, что, по данным посольства, местные власти не смогли найти возможность встретиться с дипломатом. Власти Сахалина и Приморья заявляли тогда, что не смогли встретиться с ним из-за плотного графика, но готовы сделать это в удобное для обеих сторон время.