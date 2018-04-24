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Американских дипломатов в России стало на 70% меньше
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Американских дипломатов в России стало на 70% меньше 

360tv.ru 1 час назад
По словам посла США в России Джона Хантсмана, численность сотрудников американских загранучреждений в России в результате обмена дипломатическими мерами сократилась на 70%. Слова дипломата привел «Интрефакс».
За последние несколько месяцев нам пришлось сократить численность диппредставительств почти на 800 человек, включая очень большое сокращение, которое произошло в августе и недавнюю высылку дипломатов, которая произошла несколько недель назад. Это представляет собой сокращение их численности на 70%
Джон Хантсман.
Ранее посол США в России Джон Хантсман назвал условие, при котором сотрудничество России и Соединенных штатов станет возможным. По его словам, для продолжения отношений с США России необходимо якобы стать более ответственным партнером.
Суету со взаимной высылкой дипломатов начала Великобритания. Премьер-министр королевства Тереза Мэй приняла решение о высылке 23 российских представителей дипломатической миссии из-за «дела Скрипаля».
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