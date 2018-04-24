Американских дипломатов в России стало на 70% меньше

По словам посла США в России Джона Хантсмана, численность сотрудников американских загранучреждений в России в результате обмена дипломатическими мерами сократилась на 70%. Слова дипломата привел «Интрефакс».

За последние несколько месяцев нам пришлось сократить численность диппредставительств почти на 800 человек, включая очень большое сокращение, которое произошло в августе и недавнюю высылку дипломатов, которая произошла несколько недель назад. Это представляет собой сокращение их численности на 70%

Ранее посол США в России Джон Хантсман назвал условие, при котором сотрудничество России и Соединенных штатов станет возможным. По его словам, для продолжения отношений с США России необходимо якобы стать более ответственным партнером.