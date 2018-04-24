В Кремле выразили надежду на порядок и стабильность в Армении

По его словам, в настоящее время происходящее в Армении не идет по пути дестабилизации, что вызывает удовлетворение у Кремля. Он еще раз подчеркнул, что происходящее является внутренним делом Армении.

"Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность, и что в самое ближайшее время, в обозримой перспективе появятся какие-то очертания политической конфигурации, которая, скажем так, станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ", — сказал Песков.