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Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
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Песков: сравнение ситуации в Армении с госпереворотом на Украине неуместно 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Кремле не стали бы проводить параллели между происходящим в Армении и госпереворотом на Украине: ситуация совсем разная, это неуместно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я бы не стал проводить параллели, потому что все-таки ситуация совсем разная. Вряд ли здесь можно проводить прямые параллели. Конечно же, еще предстоит анализировать ситуацию, и еще раз повторяю: мы очень внимательно за ней наблюдаем. Но сейчас я могу сказать, что проводить какие-то ассоциации с Украиной здесь неуместно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, являются ли события в Армении госпереворотом при том, что аналогичные события на Украине происходили также "под давлением улицы".
Премьер Армении Серж Саргсян в понедельник подал в отставку из-за продолжающихся акций против его избрания на этот пост. Ранее он дважды избирался на пост президента Армении, в 2008 и 2013 годах. Акции против избрания его премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции".
Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать именно премьер.
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