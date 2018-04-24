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Хантсман назвал Антонова своим другом
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Хантсман назвал Антонова своим другом 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Посол США в России Джон Хантсман заявил, что у него есть канал коммуникации с послом России в США Анатолием Антоновым, назвав его своим другом.
«Вы можете удивиться, но мой коллега в Вашингтоне Анатолий Антонов — мой друг. И мы общаемся по каналу связи, обмениваясь различными посланиями. И время от времени мы коммуницируем через этот канал», — цитирует Интерфакс дипломата.
Он также выразил надежду на то, что сокращение уровня дипломатических представительств двух стран станет временным явлением.
«Надеюсь, что эта ситуация временная. И я надеюсь, что в результате дипломатических усилий нашим странам удастся достичь хороших результатов и вернуться к тому уровню диппредставительства, которое у нас было раньше», — добавил он.
Ранее американский дипломат рассказал, что президент США Дональд Трамп желает крепких отношений с Россией.
В январе Антонов обсудил с Хантсманом совместные шаги по улучшению отношений России и США.
RT на русском: последние новости
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