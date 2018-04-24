В ООН оценили затраты на реконструкцию инфраструктуры в Сирии в не менее чем $200-300 млрд

ЖЕНЕВА, 24 апреля. / ТАСС /. Реконструкция разрушенной войной инфраструктуры в Сирии потребует по меньшей мере $200-300 млрд Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Сирии Джейкоб Керн. "Реконструкция должна быть огромной. Мы говорим о [том, что на нее потребуется] $200-300 млрд, и это, видимо, самое малое", — сказал он. Керн напомнил, что требуется восстановить дома, заводы, линии электропередачи, инфраструктуру. "Это гуманитарный кризис, и все, у кого есть совесть, поможет сирийцам", — отметил Керн, отвечая на вопрос о том, кто оплатит реконструкцию, учитывая, что ряд стран, негативно настроенных к президенту Сирии Башару Асаду , не хотят этого делать. По его словам, в настоящее время конфликт в Сирии не является «конфликтом сирийцев». Он обратил внимание на то, что в этой стране присутствуют войска глобальных и региональных держав. Брюсселе во вторник проходит международная донорская конференция по Сирии. Представители более 85 стран и организаций по приглашению Евросоюза и ООН приехали в европейскую столицу, чтобы собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам, а также обсудить последние события в Сирии и состояние политического процесса по урегулированию кризиса в этой стране. Россию на международной донорской конференции будет представлять постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов