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Клопп: «Должен быть кто-то, кто подходит на пост президента США лучше Трампа»
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Клопп: «Должен быть кто-то, кто подходит на пост президента США лучше Трампа» 

SPORT24.ru 12 минут назад
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал президента США Дональда Трампа и решение Великобритании выйти из Евросоюза.
"Люди часто слушают не тех, кого надо. Думаю, из-за этого в мире произошло несколько вещей. Из-за этого Дональд Трамп стал президентом США… Должен же быть кто-то, кто лучше подхоит на эту должность. Такая страна и… вау, Трамп!
Я же раньше говорил, что Брекзит не решение для Великобритании. Евросоюз не идеален и не будет идеальным. Но это лучшая идея, что у нас есть на данный момент", — цитирует Клоппа 101 Great Goals.
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