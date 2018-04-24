Клопп: «Должен быть кто-то, кто подходит на пост президента США лучше Трампа»

"Люди часто слушают не тех, кого надо. Думаю, из-за этого в мире произошло несколько вещей. Из-за этого Дональд Трамп стал президентом США… Должен же быть кто-то, кто лучше подхоит на эту должность. Такая страна и… вау, Трамп!

Я же раньше говорил, что Брекзит не решение для Великобритании. Евросоюз не идеален и не будет идеальным. Но это лучшая идея, что у нас есть на данный момент", — цитирует Клоппа 101 Great Goals.