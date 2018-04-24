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Трампа поймали на лжи о скандальном визите в Москву
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Трампа поймали на лжи о скандальном визите в Москву 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: Карельские вести
Президент США Дональд Трамп говорил неправду, утверждая, что не ночевал в Москве в ходе конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году, когда опровергал сведения о своем непристойном поведении в российской столице, пишут американские СМИ.
Трамп ранее утверждал, что не ночевал в России во время этой поездки. Однако нашлось подтверждение тому, что несколько дней Трамп в Москве все-таки провел, пишет Bloomberg.
По данным издания, Трамп вылетел в Москву на самолете Bombardier Global 5000 7 ноября — это следует из данных авиакомпании FlightAware. Самолет прибыл в Москву в пятницу, 8 ноября. Трамп отправился в отель Ritz-Carlton.
На следующий день, 9 ноября он снова был замечен в отеле — на это указывают сообщения в Facebook. Вечером он был на конкурсе «Мисс Вселенная», затем последовала вечеринка, а в ночь на 10 ноября (в 3.58 мск) он улетел в США.
В Нью-Йорк он прибыл в 4.11 утра по местному времени. О прибытии в США он сообщил в своем Twitter, назвав Москву «очень интересным и удивительным местом».
За несколько дней до инаугурации Трампа, в январе 2017 года было опубликовано досье сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, из которого следует, что у Москвы якобы есть компромат на американского президента.
Сам Трамп назвал заявления о компромате ложью, а Москва — «абсолютной уткой». В нем речь шла о «непристойном поведении» Трампа во время конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году. Нынешний американский президент утверждал, что это неправда, так как он якобы вообще не ночевал в Москве в ходе той поездки.
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