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«Это чисто давка на Россию»
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Кадыров сравнил ситуацию в Сирии с Чечней 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Ситуация в Сирии используется для давления на Россию: как и в Чечне в 1990-х годах третьи силы придумали войну против РФ, если так будет продолжаться и дальше, Москве придется принимать меры, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Сирия и сирийский народ абсолютно ни в чем не виноват. Как тогда у нас в республике, что было? Чеченцы никогда не были экстремистами, террористами. Придумали войну против России и так начали дальше идти вперед, убивая наш народ. То же самое происходит в Сирии", — сказал Кадыров в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, что он думает о текущей ситуации в САР.
По его словам, сейчас есть игроки, которые начали показывать "свои мускулы, показывать зубы".
"Я считаю, сейчас дальше идет борьба против России. Всячески постарались надавить — не получается. Это чисто давка на Россию", — сказал он.
Глава Чечни отметил, что мир не может существовать без России, и складывающаяся в Сирии ситуация грозит мировому сообществу.
"Я уверен, что мы не сдадимся. Мы будем защищать свои позиции, Российской Федерации, народа, мы сегодня защищаем на территории Сирийской Республики", — подчеркнул Кадыров.
"Мы более сдержанно показываем мировому сообществу: если завтра что-нибудь будет, мы вам говорили, мы показывали, мы просили доказательства. Но я думаю, что если так будет продолжаться, то Россия должна будет принимать меры", — сказал Кадыров, добавив, что это должны быть силовые меры.
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Комментарии2  Ещё 4 источника 
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