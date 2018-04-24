Климов назвал формат G7 «умирающим»

Страны G7 в заявлении глав МИД по итогам встречи в Торонто объявили, что могут ужесточить санкции против России, «если действия Москвы того потребуют». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров , комментируя итоги встречи глав МИД «Большой семерки», отметил, что «конечно, русофобская подоплека там очевидна».

"Формат G7 уже умирающий, как и ПАСЕ. По инерции, в «семерке» продолжают принимать решения, соответствующие внешней политике Запада. Как только Россия покинула G7, она стала маргинализироваться", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что «G7 не является международной организацией, ее решения не имеют юридической силы». По словам сенатора, это просто «посиделки США с ближайшими союзниками», причем ряд членов «семерки» не спешит выполнять ее решения — например, Италия Япония , добавил Климов.

"На сегодняшний день реально работающий формат — это G20 и Совбез ООН", — подчеркнул российский сенатор.