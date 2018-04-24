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Климов назвал формат G7 «умирающим»
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Климов назвал формат G7 «умирающим» 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Решения G7, направленные на продолжение антироссийской политики, не имеют юридической силы — реальными механизмами разрешения спорных ситуаций обладают только Совбез ООН и G20, заявил РИА Новости во вторник глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Страны G7 в заявлении глав МИД по итогам встречи в Торонто объявили, что могут ужесточить санкции против России, «если действия Москвы того потребуют». Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги встречи глав МИД «Большой семерки», отметил, что «конечно, русофобская подоплека там очевидна».
"Формат G7 уже умирающий, как и ПАСЕ. По инерции, в «семерке» продолжают принимать решения, соответствующие внешней политике Запада. Как только Россия покинула G7, она стала маргинализироваться", — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что «G7 не является международной организацией, ее решения не имеют юридической силы». По словам сенатора, это просто «посиделки США с ближайшими союзниками», причем ряд членов «семерки» не спешит выполнять ее решения — например, Италия, Япония, добавил Климов.
"На сегодняшний день реально работающий формат — это G20 и Совбез ООН", — подчеркнул российский сенатор.
Он уверен, что G7 — «это не тот орган, на который надо реагировать и вздрагивать в ответ на их решения». «Люди просто пытаются придать себе значимости, легитимизировать свои ракетные удары по Сирии», — заключил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ.
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